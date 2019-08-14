2019-08-14T09:40:03+03:00
Общество

В Смоленской области МЖД завершает летний ремонт путей

Модернизировано 37,8 км пути
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба МЖД.ФОТО: пресс-служба МЖД.
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В Смоленском регионе Московской железной дороги проходит завершающий этап летней кампании по ремонту железнодорожной инфраструктуры, направленной на повышение безопасности и надежности перевозок, сообщает пресс-служба МЖД.

В июне-июле железнодорожники провели ремонт на участках Голынки – Рудня, Вязьма – Семлево, в августе – УваровкаБородино. На сегодняшний день модернизировано 37,8 км пути (из 40 км запланированных) и заменено 25 стрелочных переводов (из 33 запланированных). Благодаря обновленным путям повышается плавность хода поездов, снижается уровень шума. Это повышает комфорт пассажиров.

По словам сотрудников компании, ремонтные работы проходят во время специальных технологических «окон», которые сформированы таким образом, чтобы свести к минимуму возможные корректировки в графике движения поездов.

Железнодорожники просят пассажиров с пониманием отнестись к работам и следить за расписанием пригородных и пассажирских поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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