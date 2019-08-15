СЕГОДНЯ 06:58 2019-08-15T06:58:17+03:00

ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

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В Смоленске эвакуировали посетителей крупного ТЦ «Макси», сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Сигнализация в здании сработала вечером 14 августа. На сигнал о происшествии прибыли огнеборцы из ряда спасательных частей и техника. Посетителей центра быстро эвакуировали.

Позднее выяснилось, что угрозы нет и торговый центр продолжил работу.

Ранее под Смоленском эвакуировали детей из лагеря «Орленок». На минувшей неделе спасатели отрабатывали там навыки в случае реальной угрозы.

Также недавно учения прошли в здании областного УМВД на улице Дзержинского. Людей вывели из здания средь бела дня.

ИСТОЧНИК KP.RU