В Смоленске эвакуировали посетителей крупного ТЦ
Тревога оказалась настоящей
ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске эвакуировали посетителей крупного ТЦ «Макси», сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Сигнализация в здании сработала вечером 14 августа. На сигнал о происшествии прибыли огнеборцы из ряда спасательных частей и техника. Посетителей центра быстро эвакуировали.
Позднее выяснилось, что угрозы нет и торговый центр продолжил работу.
Ранее под Смоленском эвакуировали детей из лагеря «Орленок». На минувшей неделе спасатели отрабатывали там навыки в случае реальной угрозы.
Также недавно учения прошли в здании областного УМВД на улице Дзержинского. Людей вывели из здания средь бела дня.
ИСТОЧНИК KP.RU