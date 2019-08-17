СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-17T09:40:25+03:00

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В Смоленске бесплатно проверят здоровье у женщин, сообщает пресс-служба обладминистрации. Профилактическая акция пройдет в онкодиспансере 17 августа.

По словам сотрудников администрации, смолянок осмотрит онколог-гинеколог и сделают УЗИ малого таза. Также пациентки получат рекомендации по профилактике онкозаболеваний.

- Принять участие в акции «День женского здоровья» могут женщины до 25 лет не состоящие на учете в диспенсере. Чтобы бесплатно пройти осмотр, необходимо иметь при себе паспорт, медполис и ранее полученные заключения от врача, - сообщают в администрации.

Акция пройдет с 9.00 до 15.00.

Узнать об онкологических центрах в России, где могут помочь с онкологией, можно здесь.

Ранее эксперт по исследованиям в области онкологии рассказал, что риск опухолей мозга выше у тех, кто чаще летает на самолетах.

ИСТОЧНИК KP.RU