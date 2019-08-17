СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-17T09:53:34+03:00

Внимание к дому приковано после сюжета местного телеканала, сообщившего о непригодных условиях, в которых живет ветеран войны

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Под Смоленском следователи проверят аварийный барак, сообщает региональный следственный комитет. Информация о проведении проверки появилась после сюжета местного телеканала, сообщившего о непригодных условиях, в которых живет ветеран войны.

- На одном из региональных телеканалов вышел сюжет о ветеране Великой Отечественной войны и других семьях, которые вынуждены проживать в аварийном, непригодном для проживания бараке в городе Сафоново, - сообщила официальный представитель ведомства Наталья Зуева. - В рамках проверки следователи изучат ситуацию, о которой идёт речь, и примут процессуальное решение.

В настоящее время в Смоленской области проживает 695 участников Великой Отечественной войны, 315 - в областном центре. Ранее отмечалось, что около 70 процентов защитников страны - лежачие.

ИСТОЧНИК KP.RU