СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-18T12:11:30+03:00

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В Смоленске иномарка врезалась в столб и перевернулась, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло утром 18 августа на перекрестке улиц Аптечная и Крупская.

По словам очевидцев, водитель «Опель Астра» чудом остался жив. Более того, как пишут очевидцы, сильно не пострадал. Иномарка же, напротив, от сильного удара превратилась в груду металла.

По данным пресс-службы регионального МЧС, на устранение последствий аварии выезжала одна автоцистерна 5-й пожарной части в составе четырех огнеборцев.

ИСТОЧНИК KP.RU