Смоленский Роспотребнадзор не доволен подготовкой школ к учебному году
Смоленский Роспотребнадзор не доволен подготовкой школ к учебному году. Ведомство выдало 65 предписаний по недостаткам, в суды направлено 14 дел о привлечении к административной ответственности, сообщают представители управления.
Нарекания вызвал ремонт в образовательных учреждениях, есть вопросы по мебели, обнаружены проблемы с системами канализации, освещения, благоустройства территорий в ряде школ и др.
- За выявленные нарушения санитарного законодательства вынесено 119 постановлений о назначении административного наказания, наложено штрафов на сумму более 570 тысяч рублей, - сообщили в Роспотребнадзоре.
Также есть вопросы и по питанию школьников.
- Из представленных на согласование меню управлением согласовано и соответствует установленным требованиям более 24%, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU