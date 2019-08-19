СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-19T09:37:15+03:00

Ведомство выдало 65 предписаний по недостаткам, в суды направлено 14 дел о привлечении к административной ответственности

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Смоленский Роспотребнадзор не доволен подготовкой школ к учебному году. Ведомство выдало 65 предписаний по недостаткам, в суды направлено 14 дел о привлечении к административной ответственности, сообщают представители управления.

Нарекания вызвал ремонт в образовательных учреждениях, есть вопросы по мебели, обнаружены проблемы с системами канализации, освещения, благоустройства территорий в ряде школ и др.

- За выявленные нарушения санитарного законодательства вынесено 119 постановлений о назначении административного наказания, наложено штрафов на сумму более 570 тысяч рублей, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Также есть вопросы и по питанию школьников.

- Из представленных на согласование меню управлением согласовано и соответствует установленным требованиям более 24%, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU