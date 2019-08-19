СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-19T11:10:56+03:00

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В Смоленске маму с малышом едва не сбили на «зебре». Видео, как водитель кроссовера не уступил дорогу женщине с ребенком, попало в соцсети.

Инцидент произошел на проспекте Строителей напротив парка «Соловьиная роща».

Подписчики паблика «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте возмущены поведением мамы, которая переходила дорогу с коляской и снимала происходящее на дороге на камеру телефона.

- Суть была заснять правонарушение, потому что знала, что оно будет, - пишут пользователи соцсети.

- Очень странная ситуация. Обычно с коляской ждёшь, когда все остановятся, - пишут другие пользователи.

- У машины могут и тормоза отказать или водителю плохо резко стало и т.д и т.п... Прежде всего убедитесь, что вас пропускают, а потом идите через пешеход, тем более с коляской! Лично ехала в маршрутке, в которой отказали тормоза… водитель сигналит, а пешеходы не понимают, что беда... – поделилась опытом одна из подписчиков группы.

По информации паблика, видеозапись передана в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU