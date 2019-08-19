В Смоленске появятся две новые площадки для воркаунта
В Смоленске появятся две новые площадки для воркаунта, сообщает пресс-служба обладминистрации. Тренажеры планируют установить во дворе дома №120 по улице Попова и №29А в микрорайоне Южный.
По словам сотрудников администрации, губернатор Алексей Островский поручил продумать концепцию, согласно которой во дворах должен появиться минимальный набор тренажеров. Глава региона озвучил инициативу на встрече с градоначальником Андреем Борисовым.
- У населения есть потребность в этом, - сказал Алексей Островский.
Пока не известно попадет ли установка спортивных объектов под программу или будет установлена за счет бюджетных и внебюджетных источников. Однако приступить к ее реализации планируют в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU