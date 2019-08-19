Следственный комитет проверит работу скорой в Смоленской области

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-19T14:01:58+03:00

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Следственный комитет проверит работу скорой помощи в Смоленской области, сообщают представители ведомства. Жители Темкино пожаловались, что врачей приходится ждать часами.

- На личном приеме местный житель сообщил и.о. руководителя управления Анатолию Уханову, что город обслуживает одна бригада скорой помощи, в связи с чем, время ожидания врачей увеличилось до нескольких часов, - рассказала официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева.

Проверки по обращению будет проводить межрайонный следственный отдел СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU