В Смоленске пропала 79-летняя женщина
Старушку искали в пригороде 7 экипажей добровольцев
ФОТО: ПСО «Сальвар».
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В Смоленске пропала 79-летняя женщина, сообщает ПСО «Сальвар». Новость об исчезновении старушки пришла вечером 19 августа.
По информации поисковиков, Любовь Дударева проживает на улицы Щорса. В день исчезновения направлялась в пос. Козьи горы.
- В десятом часу вечера было сформировано 7 экипажей добровольцев для поиска бабушки, - сообщили в «Сальвар».
Найти женщину пока не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU