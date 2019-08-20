2019-08-20T07:38:23+03:00
Общество

В Смоленске пропала 79-летняя женщина

Старушку искали в пригороде 7 экипажей добровольцев
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ПСО «Сальвар».ФОТО: ПСО «Сальвар».
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В Смоленске пропала 79-летняя женщина, сообщает ПСО «Сальвар». Новость об исчезновении старушки пришла вечером 19 августа.

По информации поисковиков, Любовь Дударева проживает на улицы Щорса. В день исчезновения направлялась в пос. Козьи горы.

- В десятом часу вечера было сформировано 7 экипажей добровольцев для поиска бабушки, - сообщили в «Сальвар».

Найти женщину пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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