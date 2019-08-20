2019-08-20T08:13:36+03:00
Происшествия

Автомобиль матери двоих детей попал под обстрел в Десногорске

Местные жители считают, что на хулиганство пошла молодежь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Автомобиль матери двоих детей попал под обстрел в Десногорске. О случившемся сообщила владелица машины в паблике «#DSN | Подслушано Десногорск» Вконтакте. Инцидент произошел в ночь на 19 августа в 3 микрорайоне возле дома №1Б.

Местные жители уверены, что машину расстреляла из пневматики молодежь. Также пользователи соцсети утверждают, что это не первая их хулиганская выходка.

- Это не первый случай в этом дворе и ваша машина не первая, не знаю нашли ли хулиганов, но вроде как нет, на камерах не видно или и не смотрел никто, но знаю. Машины некоторые после этого стали ставить на платную стоянку. Мотивация тоже непонятна (марка машины, стоимость, место столбить) похоже на хулиганство, - написал один из подписчиков паблика.

Владелец пострадавшей машины просит отозваться очевидцев происшествия и связаться с ней по номеру: 8-950-706-50-31.

ФОТО: ВКонтакте.

ФОТО: ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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