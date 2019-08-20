Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Смоленском районе
Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Смоленском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в деревне Гончары около 17.00 19 августа.
По словам спасателей, к моменту прибытия расчетов горела крыша деревянного строение. В дальнейшем огонь перекинулся на рядом стоящую деревянную постройку.
- Жилые помещения дома выгорели изнутри полностью. Также уничтожена постройка. При разборе завалов было обнаружено тело 64-летнего мужчины, - сообщили в МЧС.
Причина пожара устанавливаются. В настоящее время специалисты рассматривают одной из версий случившегося - неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU