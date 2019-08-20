СЕГОДНЯ 14:49 2019-08-20T14:49:08+03:00

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Смолян оставят без холодной воды на один рабочий день, сообщает комитет по информационной политике администрации города.

21 августа с 10.00 и до окончания работ не будет воды в домах № 1, 3, 3а, 5, 5а по проспекту Гагарина. А 22-го отключение произойдет по пер. Новая Слобода-Садки, 1а (детский сад), 4-му пер. Слобода-Садки, ул. Гастелло, 8, 5-й, 6-й, 7-й ,8-й, 9-й, 10-му пер. Северный, ул. 1-я Северная, 2-я Северная, 36 – 49, ул. 1-я и 2-я Восточные.

Сотрудники администрации предупреждают, что возможен подвоз воды. Заказать «бочку» можно по телефонам: 38-18-50, 70-50-61.

Ранее сотрудники филиала ПАО «Квадра» сообщали о новом сервисе, позволяющем онлайн передавать показания приборов учета и без комиссии банковской картой оплачивать отопление. Личный кабинет доступен по адресу lkk.quadra.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU