СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-20T17:01:26+03:00

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В Смоленске пройдет фестиваль науки, космоса и электронной музыки «Млечный путь», сообщает пресс-служба обладминистрации.

На одной площадке будут проходить мероприятия, которые заинтересуют широкий круг посетителей разного возраста. Гостей ждет множество научных экспериментов, игры роботов, танков, лазертаг, гонки радиуправляемых летающих дронов и многое другое. Также на фестивале будет работать площадка с настольными играми, 3D-мастерская и авиасимуляторы. А еще всем желающим будет представлена возможность оказаться в кабине настоящего вертолёта Ми-2 и познакомиться с его оборудованием. Создавать атмосферу фантастического будет живая музыка.

- «Млечный путь» - это не только развлечения, но и серьёзная научная программа, на фестивальной площадке в течение дня будут проводиться лекции космической тематики, - рассказали представители администрации.

Фестивальная программа завершится поздним вечером световым шоу и наблюдением за космическими объектами с помощью телескопа.

Уникальный фестиваль «Млечный путь» пройдёт 24 августа на аэродроме «Южный» на базе строящегося парка-музея «Форпост 863». Добраться до места проведения можно на общественном транспорте: автобусами: №11; №127; №143 и маршрутными такси: №41Н; №104; №142 до остановки «Аэропорт». После чего пройти около 300 м от поворота у дома отдыха «Колесо» до парка-музея «Форпост 863».

- Ресурс парковки у территории парка ограничен, предпочтительнее добираться общественным транспортом, - рекомендуют организаторы. Все подробности об астрофесте «Млечный путь» можно уточнить в официальной группе организаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU