СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-21T14:19:30+03:00

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На въезде в Смоленск произошло смертельное ДТП с автобусом, сообщает пресс-служба областного УМВД. На месте работают полицейские, пожарные и медики.

Столкновение не рейсового автобуса и легковушки произошло 12-15 на 4-м км автодороги «Юго-Западный обход г. Смоленска».

По словам очевидцев случившегося, автобус без пассажиров двигался в сторону деревни Шабаново с Киевского шоссе и не пропустил «SsangYong». В результате ДТП легковушка влетела в столб, пишут в паблике «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте. Также сообщается, что движение на месте аварии частично перекрыто.

- Погибли два пассажира легковой машины - мужчины 1953 и 1978 годов рождения. Еще один пассажир - 1956 года рождения – госпитализирована в больницу, - сообщили в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU