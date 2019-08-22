Двое молодых смолян пойдут под суд за граффити на поездах
Почти 10 месяцев 23-летние мужчины расписывали краской вагоны подвижного состава
ФОТО: пресс-служба МЖД.
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Двое молодых смолян пойдут под суд за граффити на поездах, сообщают сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Смоленск. Почти 10 месяцев 23-летние мужчины ранее не имевшие проблем с законом расписывали краской вагоны подвижного состава – с мая 2018 года по февраль 2019 года.
Задержать нарушителей удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Ущерб железнодорожной компании оценивается в сумму более 20 тысяч рублей, сообщили в полиции.
За «Вандализм» работающим местным жителям с ранее безупречной репутацией грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до двух лет.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU