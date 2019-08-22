2019-08-22T14:28:38+03:00
Происшествия

Смолянин расстрелял и закопал партнера по бизнесу

Предприниматели не сошлись мнениях по поводу ведения общего дела
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Смолянин расстрелял и закопал партнера по бизнесу, сообщила официальный представитель регионального следкома Наталья Зуева. Жуткое преступление совершено в поселке Верхнеднепровский 27 июля 2018 года.

По словам собеседника издания, мужчины встретились на территории гаража одной из баз. Договориться друг с другом им не удалось, и тогда 41-летний житель Дорогобужского района расстрелял партнера.

- После убийства обвиняемый поместил тело в багажник автомобиля и уехал в деревню Лелявино Дорогобужского района, где его закопал. После на трассе в Кардымовском районе мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. Продолжая скрывать следы преступления, обвиняемый облил автомобиль бензином и поджог его, - рассказала Наталья Зуева.

Заметая следы, предприниматель получил серьезные ожоги. Через несколько дней он обратился за помощью в местную больницу и, получив ее, покинул учреждение. После, как в дальнейшем выяснили следователи, он обратился за медицинской помощью в Полоцк.

Во время расследования преступления было найдено большое количество оружия и боеприпасы у подозреваемого.

- Три автомата «Калашникова», винтовка «ТОЗ-8М», револьвер системы «Наган», ружье, около 2 тысяч патронов различного калибра и 3 гранаты он хранил в мешках в одном из кафе в поселке Верхнеднепровском, - сообщили в региональном СКР.

Уголовное дело направлено в суд

Смолянин расстрелял и закопал партнера по бизнесу.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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