Смолянин расстрелял и закопал партнера по бизнесу
Смолянин расстрелял и закопал партнера по бизнесу, сообщила официальный представитель регионального следкома Наталья Зуева. Жуткое преступление совершено в поселке Верхнеднепровский 27 июля 2018 года.
По словам собеседника издания, мужчины встретились на территории гаража одной из баз. Договориться друг с другом им не удалось, и тогда 41-летний житель Дорогобужского района расстрелял партнера.
- После убийства обвиняемый поместил тело в багажник автомобиля и уехал в деревню Лелявино Дорогобужского района, где его закопал. После на трассе в Кардымовском районе мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. Продолжая скрывать следы преступления, обвиняемый облил автомобиль бензином и поджог его, - рассказала Наталья Зуева.
Заметая следы, предприниматель получил серьезные ожоги. Через несколько дней он обратился за помощью в местную больницу и, получив ее, покинул учреждение. После, как в дальнейшем выяснили следователи, он обратился за медицинской помощью в Полоцк.
Во время расследования преступления было найдено большое количество оружия и боеприпасы у подозреваемого.
- Три автомата «Калашникова», винтовка «ТОЗ-8М», револьвер системы «Наган», ружье, около 2 тысяч патронов различного калибра и 3 гранаты он хранил в мешках в одном из кафе в поселке Верхнеднепровском, - сообщили в региональном СКР.
Уголовное дело направлено в суд
Смолянин расстрелял и закопал партнера по бизнесу.! другой источник
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