СЕГОДНЯ 12:52 2019-08-22T14:28:38+03:00

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Смолянин расстрелял и закопал партнера по бизнесу, сообщила официальный представитель регионального следкома Наталья Зуева. Жуткое преступление совершено в поселке Верхнеднепровский 27 июля 2018 года.

По словам собеседника издания, мужчины встретились на территории гаража одной из баз. Договориться друг с другом им не удалось, и тогда 41-летний житель Дорогобужского района расстрелял партнера.

- После убийства обвиняемый поместил тело в багажник автомобиля и уехал в деревню Лелявино Дорогобужского района, где его закопал. После на трассе в Кардымовском районе мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. Продолжая скрывать следы преступления, обвиняемый облил автомобиль бензином и поджог его, - рассказала Наталья Зуева.

Заметая следы, предприниматель получил серьезные ожоги. Через несколько дней он обратился за помощью в местную больницу и, получив ее, покинул учреждение. После, как в дальнейшем выяснили следователи, он обратился за медицинской помощью в Полоцк.

Во время расследования преступления было найдено большое количество оружия и боеприпасы у подозреваемого.

- Три автомата «Калашникова», винтовка «ТОЗ-8М», револьвер системы «Наган», ружье, около 2 тысяч патронов различного калибра и 3 гранаты он хранил в мешках в одном из кафе в поселке Верхнеднепровском, - сообщили в региональном СКР.

Уголовное дело направлено в суд

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/727474" frameborder="0"></iframe> Смолянин расстрелял и закопал партнера по бизнесу.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU