2019-08-22T14:42:02+03:00
Происшествия

Вандалы уничтожили турстоянку в Смоленском Поозерье

Сожжены мусорные контейнеры и туалет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: скриншот видео ВКонтакте.ФОТО: скриншот видео ВКонтакте.
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Вандалы уничтожили турстоянку «Большой причал» на Рибшевском озере в Смоленском Поозерье, сообщает паблик «Живая природа» ВКонтакте. Сожжены мусорные контейнеры и туалет.

По словам сотрудников парка, после «отдыха» компания молодых людей оставила горы стекла, целлофана и пластика.

- Уважаемые посетители, то, что обустроено на тур. стоянках, сделано для вас, сотрудникам парка это не нужно, - обращаются работники нацпарка. - И если кто-то считает, что он вредит инспекторам, то очень глубоко ошибается. Вредите вы сами себе! Инспектора на турстоянках не отдыхают, а вот восстановить их удастся совсем не скоро. Есть масса проблем и самая большая - маленькое финансирование.

Вандалы уничтожили турстоянку в Смоленском Поозерье.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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