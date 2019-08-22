Вандалы уничтожили турстоянку в Смоленском Поозерье
Вандалы уничтожили турстоянку «Большой причал» на Рибшевском озере в Смоленском Поозерье, сообщает паблик «Живая природа» ВКонтакте. Сожжены мусорные контейнеры и туалет.
По словам сотрудников парка, после «отдыха» компания молодых людей оставила горы стекла, целлофана и пластика.
- Уважаемые посетители, то, что обустроено на тур. стоянках, сделано для вас, сотрудникам парка это не нужно, - обращаются работники нацпарка. - И если кто-то считает, что он вредит инспекторам, то очень глубоко ошибается. Вредите вы сами себе! Инспектора на турстоянках не отдыхают, а вот восстановить их удастся совсем не скоро. Есть масса проблем и самая большая - маленькое финансирование.
Вандалы уничтожили турстоянку в Смоленском Поозерье.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU