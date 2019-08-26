СЕГОДНЯ 10:10 2019-08-26T10:10:39+03:00

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В Вязьме готовятся к запуску нового колеса обозрения, сообщает МБУ Вяземский информационный центр. Запуск аттракциона запланирован на начало сентября.

Инженер завода «Русские аттракционные системы» Андрей Гуль сообщил, что в ближайшее время карусель пройдет испытания на безопасность: в кабины положат мешки с песком и будут их катать несколько дней. После чего еще некоторое время колесо потестирует специальная комиссия.

Отмечается, что срок эксплуатации аттракциона - 25 лет. Сложностей в работе оно не представляет, заверяет представитель завода. Несколько подобных каруселей установлены на черноморском побережье и нареканий на их работу не поступало.

Стоимость билета на колесо – 150 рублей за пять минут катания.

ИСТОЧНИК KP.RU