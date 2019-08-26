В Вязьме готовятся к запуску нового колеса обозрения
В Вязьме готовятся к запуску нового колеса обозрения, сообщает МБУ Вяземский информационный центр. Запуск аттракциона запланирован на начало сентября.
Инженер завода «Русские аттракционные системы» Андрей Гуль сообщил, что в ближайшее время карусель пройдет испытания на безопасность: в кабины положат мешки с песком и будут их катать несколько дней. После чего еще некоторое время колесо потестирует специальная комиссия.
Отмечается, что срок эксплуатации аттракциона - 25 лет. Сложностей в работе оно не представляет, заверяет представитель завода. Несколько подобных каруселей установлены на черноморском побережье и нареканий на их работу не поступало.
Стоимость билета на колесо – 150 рублей за пять минут катания.
ИСТОЧНИК KP.RU