СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-26T11:20:50+03:00

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В Реадовском парке Смоленска планируют построить папм-трек, сообщает пресс-служба губернатора результаты рабочего совещания, на котором обсудили развитие велоинфраструктуры в городе. Проект площадки для тренировки велосипедистов уже разработан: он может появиться по соседству с детской площадкой – на участке 32х18 метров.

- При этом в дальнейшем мы сможем сделать трассу больше, добавив повороты и подъемы, не вырубая деревьев, - добавил руководитель смоленского велосообщества Кирилл Николаев.

Губернатор Алексей Островский поручил изучить вопрос и узнать можно ли с учетом требований законодательства использовать потенциал «Смоленскавтодор», на балансе которого есть вся необходимая техника и материал для строительства.

Ранее сообщалось, что до конца года будет реконструирован скейт-парк на проспекте Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU