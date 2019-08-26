СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-26T14:29:50+03:00

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В Смоленске определена дата ночного велопарада, сообщает пресс-служба обладминистрации. Власти решили провести пробег 14 сентября.

Сообщается, что километраж поездки будет увеличен - пока что речь идет о 7 километрах. Также на более позднее время перенесен старт заезда: оптимальным назвали 20.00, чтобы все желающие успели закончить работу и принять участие в параде.

А вот маршрут движения пока не согласован. Планировалось, что участники выйдут на старт в Промышленном районе и направятся в центр города. Но из-за ремонта теплотрассы и одной из улиц схема может быть скорректирована.

ИСТОЧНИК KP.RU