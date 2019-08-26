2019-08-26T14:29:50+03:00
Спорт

В Смоленске определена дата ночного велопарада

Километраж поездки будет увеличен
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
Изменить размер текста:

В Смоленске определена дата ночного велопарада, сообщает пресс-служба обладминистрации. Власти решили провести пробег 14 сентября.

Сообщается, что километраж поездки будет увеличен - пока что речь идет о 7 километрах. Также на более позднее время перенесен старт заезда: оптимальным назвали 20.00, чтобы все желающие успели закончить работу и принять участие в параде.

А вот маршрут движения пока не согласован. Планировалось, что участники выйдут на старт в Промышленном районе и направятся в центр города. Но из-за ремонта теплотрассы и одной из улиц схема может быть скорректирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске начался ремонт заездных карманов на проспекте Гагарина
В Смоленске уволен глава комитета по транспорту
В Смоленске из-за аварии почти 3 тысячи человек остались без воды
В Смоленской области на трассе в ДТП пострадал 7-летний мальчик
В Реадовском парке Смоленска планируют построить папм-трек
В Вязьме готовятся к запуску нового колеса обозрения
В сети появилось видео жуткого ДТП с пешеходом
Смолянин остался без коттеджа из-за больших долгов
Появились новые фото с колеса обозрения в Смоленске
В Смоленской области горела пилорама
Смолянин собрал уникальный вездеход на гусеничном ходу
В Смоленске могут появиться три новые улицы
В Смоленске планируют увековечить память известного футболиста
В Смоленской области отремонтируют дорогу Анастасино-Дивасы
В центре Смоленска развернули огромный триколор
В Ярцеве грабители «вскрыли» болгаркой банкомат с крупной суммой
Смоленский губернатор обсудил подготовку к учебному году
В Сафонове задержали «дядю Сережу», пристававшего к ребенку
В Смоленске сбежал 4-летний мальчик
В Смоленске из горящего дома спасли женщину и эвакуировали 17 человек
В Смоленске ДТП перекрыло движение трамваев на Киселевку