СЕГОДНЯ 15:08 2019-08-26T15:08:58+03:00

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В Смоленске уволен глава комитета по транспорту, сообщил «Комсомольская правда» – Смоленск» источник в администрации. Сергей Корецкий переведен на другую должность. Теперь местом его работы значится МБУ «СпецАвто».

В администрации решение называют кадровой ротацией.

Напомним, Сергей Конецкий возглавил комитет весной 2019 года. В его трудовой биографии также есть отметка о работе в «Автоколонне-1308».

ИСТОЧНИК KP.RU