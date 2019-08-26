В Смоленске уволен глава комитета по транспорту
Сергей Корецкий переведен на другую должность
ФОТО: ru.wikipedia.org.
Изменить размер текста:
В Смоленске уволен глава комитета по транспорту, сообщил «Комсомольская правда» – Смоленск» источник в администрации. Сергей Корецкий переведен на другую должность. Теперь местом его работы значится МБУ «СпецАвто».
В администрации решение называют кадровой ротацией.
Напомним, Сергей Конецкий возглавил комитет весной 2019 года. В его трудовой биографии также есть отметка о работе в «Автоколонне-1308».
ИСТОЧНИК KP.RU