СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-27T08:17:57+03:00

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В Смоленске отключат горячую воду на 11 улицах. С 28 августа по 11 сентября ее не будет на ул. Ленина, 22-26 чет, 29/24, 30-34 чет, 33, 38; Рабочий пер., 2; ул. Реввоенсовета, 20, 22, 26б; ул. Исаковского, 18, 20, 26, 28; ул. Фурманова, 43, 45; ул. Нахимсона, 16; ул. Чаплина, 3, 7/20; ул. 8 Марта, 17; ул. Энгельса, 16, 22, 23б; ул. Твардовского, 9, 13, 15, 15а, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 23, 27; ул. М.Жукова, 8, 8а, 16, 19, 26, 26а, 27, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра». Сотрудники компании начнут ремонт на очередном участке.

Между тем, губернатор Смоленской области потребовал от филиала компании навести порядок на площадке перед ТЦ «Житомир», где раньше проходили работы по перекладке труб. Сегодня территория у торгового центра в ужасном состоянии - вместо ранее находившейся здесь брусчатки всюду песок и разруха.

ИСТОЧНИК KP.RU