В Смоленском районе сгорел экскаватор-погрузчик
В Смоленском районе сгорел экскаватор-погрузчик, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в начале третьего ночи 27 августа.
По словам сотрудников пресс-службы, к моменту прибытия расчётов горела кабина погрузчика и пламя уже перешло на стоящий рядом прицеп с тентом.
- Огонь удалось потушить, но восстановить технику не получится - экскаватор выгорел изнутри по всей площади. Также огонь уничтожил тент и деревянный пол в прицепе, - сообщили в МЧС.
Причину случившегося выясняют специалисты. В управлении сомневаются мог ли не заводившийся несколько месяцев экскаватор загореться сам.
Ранее в Починковском районе сгорела сгорел трактор «Кировец». Техника использовалась с 2005 года. ЧП произошло во время полевых работ.
ИСТОЧНИК KP.RU