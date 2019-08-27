СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-27T11:59:20+03:00

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В Смоленском районе сгорел экскаватор-погрузчик, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в начале третьего ночи 27 августа.

По словам сотрудников пресс-службы, к моменту прибытия расчётов горела кабина погрузчика и пламя уже перешло на стоящий рядом прицеп с тентом.

- Огонь удалось потушить, но восстановить технику не получится - экскаватор выгорел изнутри по всей площади. Также огонь уничтожил тент и деревянный пол в прицепе, - сообщили в МЧС.

Причину случившегося выясняют специалисты. В управлении сомневаются мог ли не заводившийся несколько месяцев экскаватор загореться сам.

Ранее в Починковском районе сгорела сгорел трактор «Кировец». Техника использовалась с 2005 года. ЧП произошло во время полевых работ.

ИСТОЧНИК KP.RU