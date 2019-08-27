2019-08-27T14:28:20+03:00
Общество

В Смоленске 1 сентября пройдут показательные выступления МЧС

Детей познакомят с профессиями спасателя и пожарного и напомнят о правилах безопасного поведения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске 1 сентября на массовом поле ЦПКиО пройдут показательные выступления сотрудников МЧС, сообщает пресс-служба ведомства. Присутствующим расскажут о профессиях пожарного и спасателя, а также покажут технику и вооружение.

- Гостей парка познакомят со спецификой работы сотрудников МЧС, расскажут о правилах безопасного поведения в быту, а также проведут конкурсы на пожарную тематику, - сообщили в управлении.

Кроме того, в День знаний в Лопатинском саду традиционно пройдет праздник, посвященный началу учебного года. О мероприятиях, которые могут посетить дети, «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщит дополнительно.

Начало акции МЧС в 11.00 0+

ИСТОЧНИК KP.RU

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