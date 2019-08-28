2019-08-28T06:29:58+03:00
Политика

В прокуратуре Смоленской области меняется руководитель

Евгений Полонский уходит на повышение
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: krasproc.ru.ФОТО: krasproc.ru.
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В прокуратуре Смоленской области меняется руководитель, сообщает телеграм-канал «Политика67». Евгений Полонский уходит на повышение.

Сообщается, что его место займет Сергей Карапетян. Известно, что новому прокурору региона 41 год, в настоящее время он работает зампрокурором Красноярского края, но большая часть жизни связана с Ростовской областью: с 2000 года он прошел путь от следователя прокуратуры до прокурора одного из районов.

Евгений Полонский проработал на Смоленщине с ноября 2012 года. До нашего региона Евгений Викторович трудился в должности зампрокурора Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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