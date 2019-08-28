СЕГОДНЯ 08:40 2019-08-28T08:40:56+03:00

На участке перед ТЦ «Житомир» будет наведен порядок

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Смоленский губернатор поручил благоустроить улицу 25 Сентября, сообщает паблик «Островский в эфире» соцсети ВКонтакте. Во время рабочего совещания глава региона обратил внимание на песок и разруху, оставленную после ремонта теплосетей.

Напомним, ранее «Квадра» устраняла здесь аварию на теплосетях и не привела в порядок территорию.

- Ремонтные работы закончены и совместно с ТЦ «Житомир» компания в ближайшее время благоустроит прилегающую территорию, - доложил глава города Андрей Борисов.

Еще одной темой обсуждения стал ремонт самой улицы. Представитель подрядчика заверил, что несмотря на небольшие отставания от графика, дорога будет отремонтирована согласно договоренностям – до 1 октября.

Также в ближайшее время будет приведена в порядок и лесополоса, граничащая с Ледовым дворцом. По просьбам местных жителей, старые деревья будут убраны, а территорию очистят от мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU