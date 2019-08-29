СЕГОДНЯ 06:42 2019-08-29T06:42:12+03:00

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Девять смолян получили машины после несчастных случаев на работе, сообщает ФСС России по Смоленской области. Транспорт оборудован под каждого водителя с учетом его здоровья и физических возможностей. Теперь все эти люди смогут вести активный образ жизни. Автомобили «Лада Granta» приобретены на средства Фонда, говорится в сообщении.

Сотрудники соцстраха отмечают, что до конца года планируется приобрести еще две машины. А за 18 лет действия программы транспорт получили 231 человек.

Также отмечается, что владельцы машины имеют право на оплату его капитального и текущего ремонта и частичную компенсацию затрат на ГСМ.

Ранее новые машины получили комплексные центры соцобслужвания населения. 20 автомобилей марки «Рено» приобретены в рамках нацпроекта «Демография» для доставки на медицинское обследование пациентов старше 65 лет, проживающих в сельской местности.

ИСТОЧНИК KP.RU