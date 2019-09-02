2019-09-02T14:39:18+03:00
Политика

Смоленский губернатор уволил двух заместителей

Кресел лишились Анна Кожурина и Руслан Черных
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: visitsmolensk.ru.ФОТО: visitsmolensk.ru.
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Губернатор Алексей Островский не продлил трудовые договора двум заместителям – Анне Кожуриной и Руслану Черных, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

- Решение принято из-за угрозы срыва реализации региональных проектов в рамках нацпроектов, которые курировали бывшие сотрудники администрации, - сообщают сотрудники пресс-службы.

Напомним, Анна Кожурина проработала в должности зама ровно два года. Все это время Анна Александровна курировала вопросы гражданской службы и кадровой политики, противодействия коррупции, физической культуры и спорта и др.

Руслан Черных был назначен на должность в конце февраля 2019 года. В его полномочия входили контроль деятельности департаментов по строительству и ЖКХ, строительного и технического надзора, по транспорту и дорожному хозяйству, энергетике, энергоэффективности и тарифной политике.

О том, кто займет места прежних заместителей, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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