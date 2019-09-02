Смоленский губернатор уволил двух заместителей
Губернатор Алексей Островский не продлил трудовые договора двум заместителям – Анне Кожуриной и Руслану Черных, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.
- Решение принято из-за угрозы срыва реализации региональных проектов в рамках нацпроектов, которые курировали бывшие сотрудники администрации, - сообщают сотрудники пресс-службы.
Напомним, Анна Кожурина проработала в должности зама ровно два года. Все это время Анна Александровна курировала вопросы гражданской службы и кадровой политики, противодействия коррупции, физической культуры и спорта и др.
Руслан Черных был назначен на должность в конце февраля 2019 года. В его полномочия входили контроль деятельности департаментов по строительству и ЖКХ, строительного и технического надзора, по транспорту и дорожному хозяйству, энергетике, энергоэффективности и тарифной политике.
О том, кто займет места прежних заместителей, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU