СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-03T10:38:22+03:00

Около 4 тысяч человек будут иметь этот статус к 2020 году

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В Смоленской области растет количество самозанятых, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на доклад замгубернатора Ростислава Ровбеля. Около 4 тысяч человек будут иметь этот статус к 2020 году.

Отмечается, что Смоленская область пока не включена в перечень регионов, в которых будет внедрен новый налоговый режим. В ближайшее время от имени губернатора будет направлено письмо в Минфин с просьбой установить режим на Смоленщине. Руководство региональной налоговой службы поддержало инициативу о готовности региона к включению в перечень субъектов – участников эксперимента, обращают внимание в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU