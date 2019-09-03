2019-09-03T13:31:43+03:00
Общество

На Смоленщине модернизируют службу занятости населения

В регионе откроют Единый областной Центр
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На Смоленщине модернизируют службу занятости населения.На Смоленщине модернизируют службу занятости населения.
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На Смоленщине к 2024 году модернизируют службу занятости населения, сообщает пресс-служба обладминистрации. Вместо существующей структуры заработает Единый областной Центр.

- «Дорожная карта» по реформированию ведомства разработана по поручению губернатора Алексея Островского, - говорят в администрации.

Модернизация инфраструктуры занятости населения стала возможной благодаря региональному проекту «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», который реализуется в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», отметили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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