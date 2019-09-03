2019-09-03T15:42:13+03:00
Общество

В Смоленске заасфальтируют дорогу к микрорайону Новосельцы

Вместо бетонных плит появится ровная дорога с пешеходными дорожками
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленской области.ФОТО: администрация Смоленской области.
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В Смоленске заасфальтируют дорогу к микрорайону Новосельцы, сообщает пресс-служба обладминистрации. Вместо бетонных плит до конца ноября 2019 года появится ровная дорога с пешеходными дорожками.

В администрации отмечают, что заасфальтировать подъезд к микрорайону со стороны Верхнего Волока планировалось ранее.

- ПСД была готова в 2018 году, но при ее сдаче в Госэкспрертизу произошли временные задержки, - сообщил и.о. начальника департамента по транспорту и дорожному хозяйству Андрей Бахов. - Проект планировки был не узаконен. В настоящее время эти процедуры завершены и документы переданы для проведения государственной экспертизы.

Ранее был анонсирован ремонт Трамвайного проезда и проезда Маршала Конева. А на проспекте Гагарина дорожные работы перешли в завершающую стадию – рабочим осталось положить второй слой асфальта по стороне ТЦ «Гамаюн» и нанести разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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