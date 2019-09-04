СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-04T16:54:31+03:00

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Смоленский губернатор предложил жителям сообщить о проблемах города. Свое обращение Алексей Островский опубликовал на своей страничке в соцсети Инстаграм. Вопросы и насущные проблемы можно оставлять под видеообращением.

Глава региона отметил, что решать вопросы будут главы администраций под контролем главы города.

Смоляне охотно откликнулись на предложение губернатора. За несколько часов в соцсеть поступило более двух десятков вопросов: горожане просят вернуть трамвайные пути от площади Победы до гостиницы Россия, соединив их с существующей, и пустить трамвай в сторону улицы Нахимова; проработать вопрос по созданию большего количества парковок в городе; убрать пешеходную дорожку на через мост к Заднепровскому рынку, которой люди не пользуются, выбирая для передвижения вантовый мост, и сделать дополнительную полосу для машин на автомобильном мосту в сторону улицы Беляева и др.

ИСТОЧНИК KP.RU