2019-09-05T07:26:30+03:00
Общество

В Смоленске отремонтируют площадку с Вечным огнем у Кургана в Реадовке

Из-за ремонтных работ конструкция временно не работает
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске отремонтируют площадку с Вечным огнем у Кургана в Реадовке.В Смоленске отремонтируют площадку с Вечным огнем у Кургана в Реадовке.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

В Смоленске отремонтируют площадку с Вечным огнем у Кургана в Реадовке, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Из-за ремонтных работ конструкция временно не работает.

В администрации отмечают, что ремонт приходит в рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины освобождения Смоленска от фашистских захватчиков.

Ранее была приведена в порядок стела Кургана Бессмертия. По словам горожан, за последние годы часть плитки на памятнике значительно потрескалась, что стало портить внешний вид монумента, возведенного в 60-е годы в память о погибших на Смоленской земле в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смоленский губернатор не доволен темпами газификации региона
Зампедседателя Госдумы отчитался о проделанной работе в Смоленской области
Движение на улице 25 Сентября в Смоленске перекроют на 2 месяца
В индустриальном парке «Феникс» под Смоленском построят обувную фабрику
Смоленский губернатор предложил жителям сообщить о проблемах города
В августе в Смоленске родилось три двойни
В Мерлино под Смоленском отреставрируют мемориал погибшим солдатам
Смоленские аграрии показали новый рекорд
В Гагарине ребенок упал в глубокую яму с трубами
Страшное постельное белье нашли в смоленских больницах
На трассе М1 в Смоленской области лоб в лоб столкнулись фура и внедорожник
В Смоленской области откроется четыре ФАПа
Не можем уехать: смоляне сфотографировали огромную очередь на автобусной остановке
Смоленская епархия прокомментировала ролик с ездой батюшки на электросамокате
В Смоленске школьная форма не прошла проверку качества
Мост через реку Рачевка в Смоленске планируют отремонтировать
В Смоленске к микрорайону Новосельцы построят дорогу
Смоленский губернатор назначил нового заместителя