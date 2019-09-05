СЕГОДНЯ 07:26 2019-09-05T07:26:30+03:00

В Смоленске отремонтируют площадку с Вечным огнем у Кургана в Реадовке. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Изменить размер текста: A A

В Смоленске отремонтируют площадку с Вечным огнем у Кургана в Реадовке, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Из-за ремонтных работ конструкция временно не работает.

В администрации отмечают, что ремонт приходит в рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины освобождения Смоленска от фашистских захватчиков.

Ранее была приведена в порядок стела Кургана Бессмертия. По словам горожан, за последние годы часть плитки на памятнике значительно потрескалась, что стало портить внешний вид монумента, возведенного в 60-е годы в память о погибших на Смоленской земле в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU