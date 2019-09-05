Зеленая зона на проспекте Гагарина в Смоленске станет красивее
Зеленая зона на проспекте Гагарина в Смоленске станет красивее, сообщается городская администрации. На улице появится больше растительности.
Сообщается, что рабочие уже приступили к демонтажу старой брусчатки у ТЦ «Юнона». Вокруг деревьев будет уложен бордюрный камень, а на освободившемся месте высажены новые растения.
Ранее администрации сообщала, что осенью в областном центре будет высажено рекордное количество деревьев и кустарников – более 6 тыс. штук. Сообщалось, что это будут растения благородных пород – клен, липа, можжевельник и др. Представители администрации указывали, что все они будут высажены в скверах и на улицах.
ИСТОЧНИК KP.RU