СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-05T14:23:05+03:00

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Зеленая зона на проспекте Гагарина в Смоленске станет красивее, сообщается городская администрации. На улице появится больше растительности.

Сообщается, что рабочие уже приступили к демонтажу старой брусчатки у ТЦ «Юнона». Вокруг деревьев будет уложен бордюрный камень, а на освободившемся месте высажены новые растения.

Ранее администрации сообщала, что осенью в областном центре будет высажено рекордное количество деревьев и кустарников – более 6 тыс. штук. Сообщалось, что это будут растения благородных пород – клен, липа, можжевельник и др. Представители администрации указывали, что все они будут высажены в скверах и на улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU