СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-06T09:21:34+03:00

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В Смоленске началась подготовка к ночному велопараду. О начале подготовки массового заезда сообщили представители велодвижения города.

Известно, что в этом году ночной велопарад состоится 14 сентября. Точный маршрут движения участников не сообщается. Велосипедистам предстоит преодолеть от «Шарма» участок в 5,5 км. Участников просят оборудовать транспортные средства фонарями и надеть одежду с светоотражателями.

По традиции после заезда состоится развлекательная программа.

Сбор у ДК «Шарм» в 19.30, начало заезда - 20.30. Подробнее узнать о мероприятии можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU