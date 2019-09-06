В Смоленске началась подготовка к ночному велопараду
Участникам предстоит преодолеть маршрут в 5,5 км
ФОТО: паблик "Смоленск велосипедный" ВКонтакте.
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В Смоленске началась подготовка к ночному велопараду. О начале подготовки массового заезда сообщили представители велодвижения города.
Известно, что в этом году ночной велопарад состоится 14 сентября. Точный маршрут движения участников не сообщается. Велосипедистам предстоит преодолеть от «Шарма» участок в 5,5 км. Участников просят оборудовать транспортные средства фонарями и надеть одежду с светоотражателями.
По традиции после заезда состоится развлекательная программа.
Сбор у ДК «Шарм» в 19.30, начало заезда - 20.30. Подробнее узнать о мероприятии можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU