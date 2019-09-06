СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-06T11:01:33+03:00

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В Смоленском районе соседи спасли из горящего дома двух детей и женщину, сообщает пресс-служба регионального МЧС России. Около 19.00 5 сентября в деревне Покорное загорелся первый этаж кирпичного коттеджа. Перепуганная женщина перенесла детей в комнату на втором этаже.

- До приезда пожарных один из соседей по приставной лестнице поднялся на второй этаж и буквально наощупь отыскал двух малышей 2017 и 2018 года рождения и 79-летнюю женщину. Оперативно их вывели из наполненного дымом помещения по лестнице на улицу и оказали помощь, - сообщили в МЧС.

Прибывшие подразделения потушили огонь. В ведомстве отмечают, что помещения дома выгорели полностью, само строение не обрушилось.

В настоящее время специалисты выясняют причину пожара, а дети и женщина находятся в больнице с отравлением продуктами горения и ожогами верхних дыхательных путей.

ИСТОЧНИК KP.RU