В Смоленском районе соседи спасли из горящего дома двух детей и женщину
В Смоленском районе соседи спасли из горящего дома двух детей и женщину, сообщает пресс-служба регионального МЧС России. Около 19.00 5 сентября в деревне Покорное загорелся первый этаж кирпичного коттеджа. Перепуганная женщина перенесла детей в комнату на втором этаже.
- До приезда пожарных один из соседей по приставной лестнице поднялся на второй этаж и буквально наощупь отыскал двух малышей 2017 и 2018 года рождения и 79-летнюю женщину. Оперативно их вывели из наполненного дымом помещения по лестнице на улицу и оказали помощь, - сообщили в МЧС.
Прибывшие подразделения потушили огонь. В ведомстве отмечают, что помещения дома выгорели полностью, само строение не обрушилось.
В настоящее время специалисты выясняют причину пожара, а дети и женщина находятся в больнице с отравлением продуктами горения и ожогами верхних дыхательных путей.
ИСТОЧНИК KP.RU