2019-09-10T08:10:48+03:00
Происшествия

В Смоленске жильцы микрорайона напуганы ночными взрывами

Люди слышат частые хлопки несколько дней подряд в одно и тоже время
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске жильцы микрорайона напуганы ночными взрывами. О частых хлопках, которые раздаются несколько дней подряд в одно и тоже время, сообщили люди в паблике «НОВОСЕЛЬЦЫ | Смоленск» ВКонтакте.

- Ещё вчера вечером на улице газом пахло, - написала одна из жильцов.

Ранее на неприятный запах газа на улице жаловались жители ряда домов на Королевке.

- Думала, что у меня дома пахнет газом, обнюхала все. Оказалось, с улицы пахло. Страшновато стало, - написала жительница дома №15а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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