В Смоленске жильцы микрорайона напуганы ночными взрывами
Люди слышат частые хлопки несколько дней подряд в одно и тоже время
ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске жильцы микрорайона напуганы ночными взрывами. О частых хлопках, которые раздаются несколько дней подряд в одно и тоже время, сообщили люди в паблике «НОВОСЕЛЬЦЫ | Смоленск» ВКонтакте.
- Ещё вчера вечером на улице газом пахло, - написала одна из жильцов.
Ранее на неприятный запах газа на улице жаловались жители ряда домов на Королевке.
- Думала, что у меня дома пахнет газом, обнюхала все. Оказалось, с улицы пахло. Страшновато стало, - написала жительница дома №15а.
ИСТОЧНИК KP.RU