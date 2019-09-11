СЕГОДНЯ 07:17 2019-09-11T07:17:49+03:00

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В центре Смоленска установили новый арт-объект, сообщает паблик «Смоленск» ВКонтакте. Сказочная ладья «поплыла» по внешнему пруду в центральном парке «Лопатинский сад».

Горожане отметили, что новый арт-объект похож на тот, что есть в Костроме. Только там фигура перемещается в районе набережной, а здесь вдоль крепостной стены.

Ранее в столице региона появилось еще несколько достопримечательностей – в парке у аттракционов «вырос» сказочный дуб-цветник, у художественной школы – разноцветная палитра, а на улице Николаева около магазина строительных товаров – кубик Рубика.

ИСТОЧНИК KP.RU