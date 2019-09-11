В Вязьме продолжают устранять крупную аварию на водопроводе

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-11T09:36:24+03:00

Второй день без воды находятся почти 55 тысяч смолян

Изменить размер текста: A A

В Вязьме на улице 1-я Бозня продолжают устранять крупную аварию на водопроводе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Второй день без воды находятся почти 55 тысяч смолян иными словами весь город. В зоне отключения почти три десятка соцучреждений - школы, больницы, детские сады.

Ранее ведомство сообщало, что в три часа ночи 11 сентября коммунальщики закончили работы и вернули коммунальный ресурс потребителям. Позднее стало известно, что в 7 утра работы продолжились. Когда они закончатся не сообщается.

Местных жителей предупреждают, что подвоз воды осуществляется по заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU