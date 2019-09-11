2019-09-11T11:14:35+03:00
Общество

Смоленский губернатор потребовал решить проблему с уличным освещением

Первыми масштабную замену светильников проведут столица региона и Десногорск
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленской области.ФОТО: администрация Смоленской области.
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Смоленский губернатор потребовал решить проблему с уличным освещением, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на рабочее совещание с участием глав районов. Первыми масштабную замену светильников проведут столица региона и Десногорск. Сообщается, что конкурсные процедуры будут завершены до конца года.

В администрации отмечают, что глава региона потребовал от глав районов разработать программу обустройства освещения во всех без исключения населенных пунктах региона. В перспективы на решение проблемы будут выделяться средства из бюджета области, в том числе – в рамках межбюджетных отношений.

- Я хочу понимать, какой объем средств нужно предусмотреть на ближайшие годы, чтобы на улицах всех населенных пунктов зажглись фонари. Понимаю, что это невозможно сделать быстро – поэтому и говорю: в ближайшие годы, - сказал Алексей Островский.

Ранее глава Смоленска Андрей Борисов посещал город Иваново. Целью его визита стало изучение опыта работы местной администрации в части управления работой городским хозяйством. В частности, руководителя города интересовал вопрос быстрой замены уличного освещения на светодиодные светильники, которые более практичны в использовании и менее затратные в обслуживании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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