Подростков накажут за скандальную фотосессию на памятнике в Ельне

СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-11T12:12:16+03:00

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Подростков накажут за скандальную фотосессию на памятнике первогвардейцам в Ельне, сообщает «ГТРК Смоленск». Полиция установила личность ребенка, осквернившего память героев войны. Выяснилось, что к инциденту причастны два школьника – один залез на 20-метровый мемориал, корчил лицо и показывал неприличные жесты на камеру, другой снимал друга на телефон.

В муниципальном образовании отмечают, что впервые сталкиваются с неподобающим поведением подростков возле памятника Великой Отечественной войны. Руководство школы, в которой учится главный герой фотосессии, уже обсудило в присутствии родителей неподобающее поведение восьмиклассника. В ближайшее время пройдет заседание школьного совета.

Также полиция составила в отношении родителей подростка административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Отметим, в месте, где дети устроили фотосессию, захоронены 12 тысяч защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мемориал установлен в Ельне 25 сентября 1971 года в память 4 первым гвардейским дивизиям. Памятник символизируют стойкость, мужество и непреклонность защитников Родины.

ИСТОЧНИК KP.RU