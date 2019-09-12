Новые фотографии Смоленска с высоты птичьего полета появились в сети
Вид сверху на столицу региона завораживает
ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:
Новые фотографии Смоленска с высоты птичьего полета появились в сети. Вид сверху на столицу региона опубликовал паблик «Смоленск» ВКонтакте. На снимках, сделанных с помощью квадрокоптера, ярко выделяют деревья и новые клумбы.
Жители города оценили фотосессию и отметили, что в этом году в городе разбили самые красивые цветники.
Ранее представители властей анонсировали масштабную компанию по озеленению города. В столице региона планируют высадить более 6000 деревьев и кустарников. Работа уже началась.
ИСТОЧНИК KP.RU