СЕГОДНЯ 07:35 2019-09-12T07:35:23+03:00

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Новые фотографии Смоленска с высоты птичьего полета появились в сети. Вид сверху на столицу региона опубликовал паблик «Смоленск» ВКонтакте. На снимках, сделанных с помощью квадрокоптера, ярко выделяют деревья и новые клумбы.

Жители города оценили фотосессию и отметили, что в этом году в городе разбили самые красивые цветники.

Ранее представители властей анонсировали масштабную компанию по озеленению города. В столице региона планируют высадить более 6000 деревьев и кустарников. Работа уже началась.

ИСТОЧНИК KP.RU