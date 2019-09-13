2019-09-13T07:15:10+03:00
Общество

Новым начальником МУП «Смоленсктеплосеть» стал Вадим Чуриков

В администрации города продолжаются кадровые перестановки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Начальником МУП «Смоленсктеплосеть» стал Вадим Чуриков, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Новый руководитель предприятия приехал в наш регион из Новосибирска и уже приступил к своим обязанностям.

Информации о новом главе теплосетей пока мало. Известно лишь, что в сфере ЖКХ у него имеется солидный опыт работы.

Ранее стало известно о новом руководителе городского управления ЖКХ. Его возглавит Анатолий Глебов, ранее работавший в администрации Ярцевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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