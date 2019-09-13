2019-09-13T07:34:36+03:00
Происшествия

В Смоленской области уничтожили более 300 опасных предметов времен ВОВ

Мины, снаряды, гранаты и взрыватели пролежали в земле десятки лет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленской области уничтожили более 300 опасных предметов времен ВОВ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Мины, снаряды, гранаты и взрыватели пролежали в земле десятки лет.

Оружие было обнаружено в районе деревни Доротовка Рославльского района.

- Все опасные предметы уничтожены 12 сентября специалистами Пожарно-спасательного центра, - сообщили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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