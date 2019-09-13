СЕГОДНЯ 11:08 2019-09-13T11:08:09+03:00

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В Смоленской области задержали директора управляющей компании, сообщает официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева. Руководитель ООО «Наш дом» больше полугода не платил зарплату сотрудникам. О нарушении трудового законодательства стало известно от самих сотрудников компании, которые ранее обратились к и.о. руководителя СУ СК России по Смоленской области Анатолию Уханову. Сумма задолженности составила более 1,3 млн рублей.

- Сегодня следователь СК намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении директора меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила Наталья Зуева.

Ранее полиция установила личность ребенка, осквернившего память героев войны в Ельне. Восьмиклассник гримасничал и показывал перед камерой неприличные жесты, сидя на монументе.

ИСТОЧНИК KP.RU