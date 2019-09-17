СЕГОДНЯ 07:27 2019-09-17T07:27:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области ликвидирован серьезный лесной пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Возгорание территории Ярцевского лесничества в районе населенного пункта Пронькино (микрорайон Щекино) обнаружено 12 сентября.

- С огнем удалось справиться, но огонь принес серьезные повреждения на площади 1,2 га, - сообщили в МЧС. - Лесные пожарные убеждены, что причиной возгорания стал человеческий фактор.

В ведомстве отмечают, что с пожароопасного сезона на территории Смоленской области был зарегистрирован 31 лесной пожар на общей площади 56,66 га.

В 2019 году первый лесной пожар произошел 1 апреля в Вонляровском участковом лесничестве. Площадь возгорания составила 0,13 Га.

А в августе в регионе был установлен высокий класс опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU