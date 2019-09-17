СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-17T10:09:15+03:00

ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

Изменить размер текста: A A

В Смоленске горела автоцистерна, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло около двух часов ночи 17 сентября.

Сообщается, что автобочка была припаркована рядом с Ford Transit. Обе машины получили повреждения.

- В результате пожара кабина ЗИЛа выгорела полностью, а рядом стоящая иномарка получила повреждения левого зеркала и стекла левой двери, - сообщили в МЧС.

В настоящее время выясняется причина пожара. Специалисты не исключают, что машина могла загореться из-за чьих-то намеренных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU