В Смоленске горела автоцистерна
Кабина машины полностью выгорела изнутри
ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске горела автоцистерна, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло около двух часов ночи 17 сентября.
Сообщается, что автобочка была припаркована рядом с Ford Transit. Обе машины получили повреждения.
- В результате пожара кабина ЗИЛа выгорела полностью, а рядом стоящая иномарка получила повреждения левого зеркала и стекла левой двери, - сообщили в МЧС.
В настоящее время выясняется причина пожара. Специалисты не исключают, что машина могла загореться из-за чьих-то намеренных действий.
ИСТОЧНИК KP.RU