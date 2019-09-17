2019-09-17T11:13:44+03:00
Общество

В Смоленске запустили «Танцевальную терапию»

Новый метод нацелен на улучшение здоровья пожилых людей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: socrazvitie67.ruФОТО: socrazvitie67.ru
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В Смоленске запустили «Танцевальную терапию». Новый метод нацелен на улучшение здоровья пожилых людей, а также позволяет разнообразить досуг пенсионеров, сообщает областной департамент по соцразвитию.

Собеседники издания отмечают, что технология разработана и уже практикуется в СОГБУ «Геронтологический центр «Вишенки».

- Танцевальная терапия помогает не только увеличить физическую активность человека, но и справиться с внутренней скованностью, зажатостью и неуверенностью в себе, - отмечают в департаменте.

Занятия проходят три раза в неделю и пользуются большой популярностью у подопечных учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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