В Смоленске запустили «Танцевальную терапию»
В Смоленске запустили «Танцевальную терапию». Новый метод нацелен на улучшение здоровья пожилых людей, а также позволяет разнообразить досуг пенсионеров, сообщает областной департамент по соцразвитию.
Собеседники издания отмечают, что технология разработана и уже практикуется в СОГБУ «Геронтологический центр «Вишенки».
- Танцевальная терапия помогает не только увеличить физическую активность человека, но и справиться с внутренней скованностью, зажатостью и неуверенностью в себе, - отмечают в департаменте.
Занятия проходят три раза в неделю и пользуются большой популярностью у подопечных учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU