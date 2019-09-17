СЕГОДНЯ 15:12 2019-09-17T15:12:35+03:00

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В Смоленской области членов банды будут судить за разбойные нападения, сообщает пресс-служба МВД России. Фигурантов обвиняют в 15 преступлениях, нанесенный ущерб от которых оценивается в 120 миллионов рублей.

Сообщается, что члены банды «работали» на территории Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областей и города Санкт-Петербург с 2011 по 2017 год. В частности, в нашем регионе они напали на ювелирные магазины в Вязьме и Дорогобуже. Фигурантов дела интересовали ювелирные украшения.

- Во время расследования дела проведено более 200 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 113 томов, - сообщили в пресс-службе. - Девять фигурантов дела заключены под стражу, один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU